„Enzos“ Herrchen kam mit einem Bußgeld davon

„Die Staatsanwaltschaft hat der Pfotenhilfe die Parteienstellung in diesem Verfahren verweigert und damit die Chance auf Erstattung der Kosten für Pflege und Tierarzt genommen. Verlierer des Verfahrens ist daher die Pfotenhilfe, weil sie bis heute und weiterhin auf allen Kosten und Sorgen sitzenbleibt. Denn Enzo wartet immer noch auf ein neues Zuhause“, sagt Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe Lochen, die sich seit Februar um den achtjährigen „Enzo“ kümmert, nachdem dieser behördlich abgenommen worden war.