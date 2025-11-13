Ukrainer sollen nicht mehr nach Deutschland kommen

Erst vor wenigen Tagen erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass es für Syrer „keinen Asylgrund“ mehr in Deutschland gebe. Der Regierungschef will nun vermehrt in das Bürgerkriegsland abschieben lassen. Aus der Ukraine, wo nach wie vor Krieg herrscht, sollen sich die Menschen ebenfalls nicht mehr nach Deutschland auf den Weg machen. Merz spricht sich dafür aus, dass insbesondere junge Männer „den Dienst in ihrem Land versehen“.