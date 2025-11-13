„Mahrers Aussagen waren notwendig wie ein Kropf“

Einheimischentarife soll rechtssicher sein

Die anstehende Wintersaison war eigentlich nur ein Nebenthema. Die Forderung nach vereinfachten Behördenverfahren beim Seilbahnbau wurde aufgewärmt. Einig waren sich die Seilbahner auch, wenn es um die Einheimischentarife ging: Diese sollen von der EU legal ermöglicht werden, um denen, die unter dem Tourismus am meisten leiden, attraktive Preise anbieten zu können. Zudem sorgt man sich um Lehrlinge, damit man künftige demografische Lücken füllen könne.