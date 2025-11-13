„Facharbeiter haben gute Chance, Stelle zu finden“

Die Voestalpine baut im Mürztal in der Steiermark 340 Mitarbeiter ab – es wäre der höchste Anstieg an Arbeitslosen seit April 2021. Wie die Region nun reagiert und wo das AMS helfen kann.
Der Stellenabbau bei der Voestalpine wird ein harter Schlag für das Mürztal. 220 Arbeiter müssen in Kindberg gehen, 120 in Mürzzuschlag. Wer genau betroffen ist, ist noch unklar. „Da gibt es nichts zu beschönigen“, sagt der Kindberger Bürgermeister Christian Sander. „Mehrere Betriebe hängen daran.“
Etwa Elektriker und Installateure, die das Werk warten, oder in Mürzzuschlag der Handel: „Im Modehaus Fuchs war es früher schon oft so, dass die Umsätze bei der Herrenmode zurückgingen, wenn es bei der Voest Probleme gibt“, sagt Bürgermeister Karl Rudischer, ebenfalls SPÖ.
Genau 666 Menschen waren im Oktober im ehemaligen Bezirk arbeitslos gemeldet. Dem gegenüber standen 190 offene Stellen, so die Zahlen des AMS. Mit einer Quote von 4,4 Prozent liegt man deutlich unter dem Steiermark-Schnitt von 6 Prozent. „Das AMS Steiermark geht davon aus, dass regionale Betriebe mit Personalbedarf hier ein wenig abfedern werden“, sagt Yvonne Popper-Pieber, stellvertretende Landesgeschäftsführerin. „Wir raten nun Betrieben in der Region mit Personalbedarf auch aus anderen Branchen, sich mit dem AMS Mürzzuschlag in Verbindung zu setzen.“
Arbeiter werden Suchradius erweitern müssen
Wenn alle 340 Betroffenen arbeitslos würden, wäre es der höchste Anstieg seit April 2021. Popper-Pieber geht jedoch davon aus, dass Facharbeiter „sehr gute Chancen haben, rasch einen Job zu finden“ – insbesondere, wenn sie den Suchradius erweitern. Das AMS bietet Qualifizierungsmöglichkeiten, die Stahlstiftung besteht seit 2011, Einstiege sind „nach einer mindestens 14-tägigen Vermittlungsfrist sofort möglich“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.