„Facharbeiter haben gute Chance, Stelle zu finden“

Genau 666 Menschen waren im Oktober im ehemaligen Bezirk arbeitslos gemeldet. Dem gegenüber standen 190 offene Stellen, so die Zahlen des AMS. Mit einer Quote von 4,4 Prozent liegt man deutlich unter dem Steiermark-Schnitt von 6 Prozent. „Das AMS Steiermark geht davon aus, dass regionale Betriebe mit Personalbedarf hier ein wenig abfedern werden“, sagt Yvonne Popper-Pieber, stellvertretende Landesgeschäftsführerin. „Wir raten nun Betrieben in der Region mit Personalbedarf auch aus anderen Branchen, sich mit dem AMS Mürzzuschlag in Verbindung zu setzen.“