Und es geht weiter!

Aus Wendi‘s Böhmische wird Nickelsdorfer Böhmische

Burgenland
13.11.2025 18:00
Seit vielen Jahren spielte Wendi‘s Böhmische Blasmusik am Novarock einen Frühschoppen. 2025 ...
Seit vielen Jahren spielte Wendi‘s Böhmische Blasmusik am Novarock einen Frühschoppen. 2025 verabschiedete man sich aus Nickelsdorf. Der Verein spielt weiter, aber gibt‘s für die „Nickelsdorfer Böhmische“ auch einen Auftritt beim Nova? Wir haben nachgefragt!(Bild: RaMaR_pictures/Ramona Marinits)

Wendi’s Böhmische Blasmusik – in ganz Österreich bekannt durch die jährlichen Auftritte beim Nova Rock – ist Geschichte, weil Frontman Werner Wendelin in Pension ging. Der Verein lebt aber weiter. Wie? Wir haben nachgefragt. Auch, ob die Nova Rocker wieder ein Konzert bekommen. Denn eigentlich verabschiedete man sich 2025 aus Nickelsdorf.

Geprobt wird wieder seit September. Denn dass es nach dem Abgang von Werner Wendelin weitergeht, war nicht von Anfang an klar. Neuer Kapellmeister ist Peter Zindl, der vorher schon die Position des Kapellmeister-Stellvertreters innehatte.

Burgenland
