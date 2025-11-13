Manuela Khom: „Müssen uns Vertrauen zurückholen“

Hat es Sie getroffen, dass die Stainacher Ortsspitze geht? Und was sagen Sie jenen Ortsgruppen, die sich von der Landespartei im Stich gelassen fühlen?

Natürlich hat es mich persönlich getroffen, dass der Roli (Bürgermeister Roland Raninger, Anm.) geht, aber ich verstehe es ein Stück weit auch. Er hat so viel Energie ins Leitspital hineingelegt, der hat so viel persönlichen Einsatz gezeigt – also ich verstehe das durchaus. Aber es ist nun einmal so, dass die ÖVP keine Mehrheit für den Plan A hat. Man kann dann aber auch nicht sagen, dann tun wir nichts. Deshalb gibt es den Plan B, der von Experten erstellt wurde.