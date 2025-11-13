Russen-Duo nach schwerem Raub erneut verurteilt

Der Vorfall beginnt am 28. August in Bregenz Vorkloster. Ein 18-jähriger Vorarlberger ist am frühen Abend auf Höhe des AMS unterwegs, als neben ihm ein Auto hält. Zwei arbeitslose junge Männer, 17 und 19 Jahre alt, steigen aus und fordern von ihm 100 Euro. Als der Jugendliche nicht reagiert, packt der ältere Täter ihn am Kragen. Der zweite zieht eine im Hosenbund steckende Schreckschusspistole hervor. Mit den Worten „Du weißt schon, dass ich dich abknalle!“ wird der Druck erhöht. Erst als Passanten damit drohen, die Polizei zu holen, flieht das Duo im Auto, in dem drei weitere Bekannte sitzen.