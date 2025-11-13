Ärztin unter Betrugsverdacht: 100 Patienten Zeugen

Schwere Vorwürfe gibt es gegen eine Kärntner Kassenärztin. Die Medizinerin soll bei Patienten die begehrten Vorsorgeuntersuchungen zwar verrechnet, aber nie durchgeführt haben. Um das zu überprüfen, lässt die Staatsanwaltschaft nun rund 100 Patienten einvernehmen, die sich erinnern sollen, ob Blut abgezapft oder Urin getestet wurde.