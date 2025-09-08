Sozialhilfe: Bald Schultasche für Tafelklassler?

„Möglichst zeitnah“ sollen, so hört man aus Regierungskreisen, die Verhandlungen starten – und auch die Länder mit ins Boot geholt werden, um „Querschüssen“ vorzubeugen. Derzeit beziehen Familien für ihre Kinder bekanntlich nicht in allen Ländern gleich viel Geld. Für die SPÖ geht es um die Umsetzung ihres politischen Prestigeprojekts – einer Kindergrundsicherung, also einheitlichen Bezügen.