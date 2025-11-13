Carlos Alcaraz schon vor Spiel fix im Halbfinale

Alcaraz ist zwar fix im Halbfinale, dennoch geht es für den 22-jährigen Spanier noch um einiges. Zum einen würde er bei einer Niederlage von Musetti vom ersten Gruppenplatz verdrängt werden und würde im Halbfinale damit auf Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Zum anderen würde ihm ein weiterer Sieg den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste bis zum Jahresende garantieren.