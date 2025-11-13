Knackig zurück in die Slalom-Siegerspur

Der Klassiker in Levi eröffnet am Wochenende im Ski-Weltcup die Slalom-Saison. Am Samstag sind die Damen dran, am Sonntag folgen die Herren. Bei denen Österreich (neben Marco Schwarz) vor allem auf Manuel Feller und Fabio Gstrein hofft. Der große Gejagte ist der Norweger Henrik Kristoffersen.
Nach einem Winter ohne Slalom-Sieg wollen Österreichs Herren im tückischen rot-blauen Stangenwald wieder ganz vorne mitmischen. Die aussichtsreichsten Kandidaten heißen (neben dem in Sölden stark gestarteten Marco Schwarz) defijitiv Manuel Feller und Fabio Gstrein. Der Startschuss fällt am Sonntag mit dem Klassiker im hohen Norden in Levi. „Eher bescheiden“, sagt Feller aber über seine Slalom-Vorbereitungen. „Die Tage, die ich hatte, waren gut. Aber es waren nicht viele.“ Deshalb sieht sich der 33-jährige Tiroler, der in der Saison 2023/24 den Slalom-Weltcup gewonnen hatte, in Finnland in der Außenseiterrolle: „Die größten Erwartungen hab ich ehrlich gesagt nicht.“
