Knackig zurück in die Slalom-Siegerspur

Nach einem Winter ohne Slalom-Sieg wollen Österreichs Herren im tückischen rot-blauen Stangenwald wieder ganz vorne mitmischen. Die aussichtsreichsten Kandidaten heißen (neben dem in Sölden stark gestarteten Marco Schwarz) defijitiv Manuel Feller und Fabio Gstrein. Der Startschuss fällt am Sonntag mit dem Klassiker im hohen Norden in Levi. „Eher bescheiden“, sagt Feller aber über seine Slalom-Vorbereitungen. „Die Tage, die ich hatte, waren gut. Aber es waren nicht viele.“ Deshalb sieht sich der 33-jährige Tiroler, der in der Saison 2023/24 den Slalom-Weltcup gewonnen hatte, in Finnland in der Außenseiterrolle: „Die größten Erwartungen hab ich ehrlich gesagt nicht.“