Alternativlos – nicht nur der Rücktritt Mahrers

Tagelanger Überlebenskampf

Im Überlebenskampf als Wirtschaftskammer-Präsident holte sich Mahrer am Sonntag noch das „Vertrauen“ seiner Spitzenfunktionäre. Jene Truppe, die sich kurz zuvor gerade ihre Spitzengehälter aufgebessert hatte, begann das Vertrauen in den Folgetagen jedoch zu entziehen. Die ÖVP, deren (bezahlter) Wirtschaftsbund-Obmann Mahrer bisher auch war, begann am Mittwoch ebenfalls, ihrem hochrangigen Funktionär und Ex-Minister öffentlich das Vertrauen zu entziehen. Längst hatte sich Mahrer nicht nur zur Belastung der Wirtschaftskammer, sondern auch zur schweren Last für die ohnehin schwächelnde ÖVP entwickelt.