Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden

Horrorszenen über Kolumbien: Ein Airbus der Fluggesellschaft Avianca musste am Montag zu einer Notlandung ansetzen, nachdem ein Triebwerk kurz nach dem Start in Brand geraten war. Grund für den Vorfall war ein Vogel der in das linke Triebwerk geraten ist. Für die Passagiere wurde der Flug zum Nervenkrimi, doch die Piloten bewahrten kühlen Kopf und brachten die Maschine sicher zu Boden.