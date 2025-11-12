Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schreck für Passagiere

Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden

Ausland
12.11.2025 16:26

Horrorszenen über Kolumbien: Ein Airbus der Fluggesellschaft Avianca musste am Montag zu einer Notlandung ansetzen, nachdem ein Triebwerk kurz nach dem Start in Brand geraten war. Grund für den Vorfall war ein Vogel der in das linke Triebwerk geraten ist. Für die Passagiere wurde der Flug zum Nervenkrimi, doch die Piloten bewahrten kühlen Kopf und brachten die Maschine sicher zu Boden.

0 Kommentare

Der Zwischenfall ereignete sich am Montagvormittag: Flug AV4892, ein Airbus A320, startete vom Flughafen Guillermo León Valencia in Popayán im Südwesten Kolumbiens mit dem Ziel Bogotá. Kurz nach dem Abheben kollidierte der Jet mit einem Vogel, wodurch sich das linke Triebwerk entzündete.

Piloten reagierten souverän
Die Crew reagierte umgehend und leitete ein Notverfahren ein. Anstatt den Kurs nach Bogotá fortzusetzen, entschieden sich die Piloten für eine Notlandung im rund 145 Kilometer entfernten Cali. Nur etwa 20 Minuten nach dem Start setzte die Maschine sicher auf dem Flughafen Alfonso Bonilla Aragón in Palmira auf.

Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.(Bild: kameraOne)

Laut Angaben der Fluggesellschaft gab es keine Verletzten, die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. Videos von Bord, die später in sozialen Medien kursierten, zeigten ruhige Szenen während des Fluges – der Airbus flog trotz des ausgefallenen Triebwerks stabil weiter.

Für Airline ein „Routine-Vorfall“
Nach der Landung wurde das Flugzeug von Technikern untersucht. Die Inspektion bestätigte den Vogelschlag als Ursache für den Triebwerksbrand. Das beschädigte Triebwerk wurde überprüft, größere Schäden traten laut Avianca nicht auf.

Lesen Sie auch:
Der Einschlag ist auf Bildern eindeutig erkennbar – dennoch konnte das Flugzeug sicher landen.
In elf Kilometern Höhe
Mysteriöses Objekt trifft Flugzeug: Pilot verletzt
20.10.2025
Musste notlanden
Flugzeug sackt 5000 Meter ab – mehrere Verletzte
31.10.2025
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
07.11.2025

Die Airline sprach von einem „Routine-Vorfall“, der gemäß Sicherheitsprotokollen professionell abgewickelt worden sei. Avianca lobte die Besatzung für ihr umsichtiges Handeln – auch Luftfahrtexperten zeigten sich beeindruckt vom besonnenen Vorgehen der Piloten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf