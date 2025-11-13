Anya Taylor-Joy trägt schrägste Haube der Saison

Trend-Kopfbedeckung hält warm

Schräg anzuschauen ist dieses Winter-Accessoire allemal, dennoch sind die sogenannten Balaclava schon seit einigen Jahren wieder im Trend. Der Vorteil: Man hat Haube und Schal in einem, und kann das Stück, wenn man auf ein offenes Modell wie jenes von Anya Taylor-Joy zurückgreift, mal geöffnet, mal zusammengebunden tragen.