Anya Taylor-Joy trägt schrägste Haube der Saison

Am Red Carpet besticht Anya Taylor-Joy meistens mit ihrem elfenhaften Look. Ein Paparazzo erwischte die Schauspielerin in den Straßen von New York mit der wohl schrägsten Winterhaube der Saison.
Na, hätten Sie die Hollywood-Schönheit in diesem Look erkannt? Die 29-Jährigen huschte jetzt ganz in Weiß durch die Straßen des Big Apple. Das Outfit: ein echter Hingucker! Die Kopfbedeckung: durchaus gewöhnungsbedürftig ...
Hollywood-Beauty im Inkognito-Look
Denn Taylor-Joy kombinierte zum weißen Kleid mit ausladendem Rock eine ebenfalls weiße Kuscheljacke, die wohl aus einem Fake-Fur in Schaffelloptik gefertigt wurde.
Auf dem Kopf trug sie eine Haube aus demselben Stoff mit langen Stoffbahnen, die wie die Ohren eines Cockerspaniels an den Seiten herunterhingen.
Trend-Kopfbedeckung hält warm
Schräg anzuschauen ist dieses Winter-Accessoire allemal, dennoch sind die sogenannten Balaclava schon seit einigen Jahren wieder im Trend. Der Vorteil: Man hat Haube und Schal in einem, und kann das Stück, wenn man auf ein offenes Modell wie jenes von Anya Taylor-Joy zurückgreift, mal geöffnet, mal zusammengebunden tragen.
Ganz unerkannt blieb die Hollywood-Beauty trotz des Inkognito-Looks an diesem Nachmittag aber nicht, wie die Bilder zeigen. Denn ein Fan ergriff die Möglichkeit und fragte die Schauspielerin ganz spontan nach einem Autogramm.
Stars lieben Balaclavas
Übrigens ist Anya Taylor-Joy längst nicht der einzige Promi, der mit einer schrägen Haube wie dieser im Winter unterwegs ist. Denn vor allem bei den Stars erfreut sich die Balaclava seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Promi-Bautys wie Camila Cabello oder Beyoncé trugen die lustige Schlupfhaube ebenso wie Rihannas Liebster A$AP Rocky oder Kardashian-Ex Kanye West.
