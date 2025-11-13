Revolution! Keine Slalom-Ski für Ländle-Youngsters

Schon früh Überlastungsanzeichen

Gründe dafür gibt es unterschiedliche. „Einer ist, dass wir viele junge SportlerInnen haben, die bereits mit körperlichen Überlastungsanzeichen in den Jugendbereich kommen“, weiß Lorenzin, der auch als Trainer der Ländle-Junioren werkt. „Ein anderer, dass das technische Skifahren so wieder mehr im Vordergrund steht. Wir haben bisher viel in den Slalom investiert, der Output war aber eher gering. Wir gehen davon aus, dass man mit einem Riesentorlauf-Ski bis zum Alter von zehn Jahren auskommt.“