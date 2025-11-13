Einen Monat vorm Start ist Volgger zurück auf Ski

„Mache mir keine Sorgen“

Entsprechend hoffnungsfroh gibt sich der Salzburger Volgger einen Monat vor Saisonstart: „Gestern bin ich nach drei Wochen das erste Mal wieder auf Ski gestanden und es hat sich super angefühlt. Um einen Start beim ersten Weltcuprennen in Steinach mache ich mir keine Sorgen, das geht sich, denke ich, sicher aus. Ich gehe dieses Jahr in allen Disziplinen an den Start und möchte mein bestes Skifahren zeigen.“ In der Vorsaison hatte der Quereinsteiger seine ersten Weltcup-Erfolge eingefahren.