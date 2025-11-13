Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Para-Sport

Einen Monat vorm Start ist Volgger zurück auf Ski

Salzburg
13.11.2025 19:00
Zuletzt bremste ein Bänderriss Thomas Volgger aus
Zuletzt bremste ein Bänderriss Thomas Volgger aus(Bild: GEPA)

Österreichs Paraski-Asse trainieren derzeit am Gletscher in Sölden und holen sich den letzten Feinschliff für die anstehende Weltcup-Saison. Für das Team von Cheftrainer Manfred Widauer ist es bereits der sechste Trainingskurs auf Schnee und die Bedingungen sind perfekt.

0 Kommentare

Für Salzburgs Hoffnung Thomas Volgger sind die Einheiten in Tirol zugleich die Rückkehr auf die Brettln. Er ist am Mittwoch nach einer Bänderverletzung wieder ins Training eingestiegen“, bestätigt Trainer Widauer. Der Pinzgauer war neben Johannes Aigner (Mittelohrentzündung), der diese Woche noch ausfällt, der letzte Ausfall im Team.

„Mache mir keine Sorgen“
Entsprechend hoffnungsfroh gibt sich der Salzburger Volgger einen Monat vor Saisonstart: „Gestern bin ich nach drei Wochen das erste Mal wieder auf Ski gestanden und es hat sich super angefühlt. Um einen Start beim ersten Weltcuprennen in Steinach mache ich mir keine Sorgen, das geht sich, denke ich, sicher aus. Ich gehe dieses Jahr in allen Disziplinen an den Start und möchte mein bestes Skifahren zeigen.“ In der Vorsaison hatte der Quereinsteiger seine ersten Weltcup-Erfolge eingefahren.

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern München zum unervzichtbaren Leistungsträger gemausert. 
Krone Plus Logo
„Er macht Rambazamba“
Bayern-Legende mit Mega-Lob für ÖFB-Star
12.11.2025
Wunder nötig!
Eisbullen-Frust nach CHL-Watschen in Ingolstadt
12.11.2025
Auslosung ist da!
„Stier“ wieder international – und mit neuer Regel
12.11.2025

„Wir hatten mit der Schneevorbereitung dieses Jahr wirklich Glück. Auf allen Trainingskursen herrschten gute Schneebedingungen und das Wetter war auch überall richtig gut. So konnten wir qualitativ hohe Trainingseinheiten absolvieren. Danke vor allem an das Team vom Gletscher in Sölden, die uns wirklich toll unterstützen“, so der Cheftrainer.

Drei Rennen am Brenner
Das Team ist bereits seit Sonntag in Sölden und tritt am Donnerstag nach dem Training die Heimreise an. Der Weltcupauftakt findet vom 9. bis 12. Dezember in Steinach am Brenner statt, wo eine alpine Kombination und zwei Super-G ausgetragen werden. Bis dahin stehen noch einige Schnee-Trainingstage am Programm, an denen der Fokus auf die technischen Disziplinen gelegt wird. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
110.169 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
87.631 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
75.143 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
892 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf