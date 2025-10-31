Vorteilswelt
Teuerungswelle hält an

Inflation liegt im Oktober erneut bei vier Prozent

Wirtschaft
31.10.2025 09:07

Die Inflation lag im Oktober laut Schnellschätzung unverändert bei vier Prozent. Der Dienstleistungsbereich bleibt der stärkste Preistreiber.

  • Bei Industriegütern fiel die Teuerung mit plus 1,3 Prozent etwas weniger kräftig aus als im September mit plus 1,4 Prozent.
  • Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol hingegen verteuerten sich um 3,9 Prozent, nach plus 3,8 Prozent im September.
  • Stärkster Preistreiber ist weiterhin der Dienstleistungsbereich, dessen Preise um 4,6 Prozent stiegen, nach 4,7 Prozent im September.
Die Teuerung in Österreich bleibt im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit ...
Die Teuerung in Österreich bleibt im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit vier Prozent auf dem Niveau des Vormonats September.(Bild: gopixa - stock.adobe.com)
Das Liniendiagramm zeigt die Inflationsrate in Österreich von April 2024 bis Oktober 2025. Die Inflation sinkt zunächst auf etwa 2 %, steigt dann ab Anfang 2025 an und erreicht im Oktober 2025 laut Schätzung einen Wert von 4,0 %. Quelle: Statistik Austria.
  • Das kräftigste Plus wiesen die Energiepreise auf, die mit plus 9,7 Prozent noch dynamischer zulegten als im September mit plus 8,1 Prozent, da bei Strom und Gas im Jahresabstand Preissteigerungen zu beobachten waren.
Die sogenannte Kerninflation, welche die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, betrug 3,4 Prozent, nach 3,5 Prozent im September“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria.

