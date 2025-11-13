WHO: Nikotinsucht bei Jugendlichen nimmt zu

Dazu gehören ein Verbot von Aromastoffen zum Beispiel in E-Zigaretten, weil diese besonders junge Leute zur Nikotinsucht verführen. Ebenso plädieren die Experten für ein Verbot der Zigarettenfilter – nicht nur, weil sie die Illusion gäben, Rauchen mit Filter sei gesünder, sondern auch, weil das Plastik und die Giftstoffe aus Billionen von weggeworfenen Stummeln weltweit die Umwelt nachhaltig verschmutzen.