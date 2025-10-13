Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fall mit 12 Kindern

Bei Sozialhilfe „Hunderte Millionen einsparen“

Wien
13.10.2025 18:05
Die Zahl der kinderreichen Familien steigt immer mehr an.
Die Zahl der kinderreichen Familien steigt immer mehr an.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Der Steuerzahler subventioniert über die Mindestsicherung in Wien eine Familie mit 12 Kindern. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht – aber im Budget wird es eng.

0 Kommentare

Die Zahl der Großfamilien in der Mindestsicherung steigt. Wie berichtet, wird der Kinderreichtum vor allem zugewanderter Personen für den Steuerzahler immer teurer. Nicht nur, dass es bereits die erste Familie mit 12 Kindern in der Sozialhilfe gibt, haben die Top-11-Familien in der Mindestsicherung bereits insgesamt 117 Nachkommen. Innerhalb eines halben Jahres sind die Haushalte mit 5 Kindern und mehr um 18 Familien angewachsen. Und so wird es weitergehen.

Lesen Sie auch:
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Neuer Fall aufgetaucht
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
13.10.2025

Die Stadt Wien spart ein, wenn auch noch recht überschaubar. Geplant sind – was wir bisher wissen – 20 Millionen durch die Anrechnung der Wohnkosten an die Mietbeihilfe, 75 Millionen durch die Gleichstellung von Bedarfsgemeinschaften und WGs. Rechnet man alle geplanten Maßnahmen zusammen, soll das Mindestsicherungsbudget um 115 Millionen Euro entlastet werden. Bei Ausgaben in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro, wohl nur der erste Schritt.

Die Bundesregierung verhandelt die Sozialhilfe Neu.
Die Bundesregierung verhandelt die Sozialhilfe Neu.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Auch die Bundesregierung verhandelt – und will ein einheitliches System schaffen. Der Verhandlungstisch wird zum Brechen voll sein: Vertreter dreier Koalitionsparteien und 9 Bundesländern, deren Zugang unterschiedlicher nicht sein können. Alleine zwischen den sparsamen Niederösterreichern und den großzügigen Wiener liegen, obwohl Nachbarn, Welten.

„Wiener Auswüchse“
Das zeigt auch die Reaktion St. Pöltens auf den neuen Fall mit den 12 Kindern. „Die Wiener Auswüchse bei der Sozialhilfe zeigen eindrucksvoll das gekrachte Experiment der Willkommenskultur. Großfamilien mit elf oder zwölf Kindern sind zwar nicht die Regel, aber längst kein Einzelfall mehr“, erklärt der freiheitliche Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. „Wir in Niederösterreich haben sehr restriktive Regeln bei der Sozialhilfe und stellen somit sicher, dass diese finanzielle Hilfestellung nicht als soziale Hängematte ausgenützt werden kann.“ Hier einen gemeinsamen Nenner mit Wien zu finden, ist aktuell kaum vorstellbar.

Für Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sind solche Großfamilien zumeist ein „Randphänomen“.
Für Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sind solche Großfamilien zumeist ein „Randphänomen“.(Bild: Imre Antal)

Auch die ÖVP kritisiert scharf – in Wien zwar in Opposition, im Bund aber bekanntlich Kanzlerpartei. „Es braucht Anpassungen bei der Auszahlung an subsidiär Schutzberechtigte sowie die Staffelung der Kinderrichtsätze“, heißt es vom Wiener Parteichef Markus Figl. „Alleine mit diesen Maßnahmen sind Einsparungen von Hunderten Millionen Euro möglich.“ Kritik kommt auch von ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti. Ebenso von Integrationsministerin Claudia Plakolm: „Genau solche Beispiele zeigen, dass das System völlig aus den Fugen geraten ist.“

Tatsächlich zahlen nur Wien und Tirol diesen Flüchtlingen die volle Mindestsicherung, während sie in anderen Bundesländern von der weitaus geringeren Grundversorgung leben müssen. Wien kostet das pro Jahr 84,72 Millionen Euro.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) warnt indes vor überzogenen Reaktionen.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
12° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
262.217 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
154.102 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3175 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1263 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
997 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Wien
Ermittlungen in Museum
Wiener Lokführer: Übergriffe auch in Strasshof?
Nachhaltigkeitsplan
So sollen Wiens Müllberge kleiner werden
Fall mit 12 Kindern
Bei Sozialhilfe „Hunderte Millionen einsparen“
Kein Israel-Ausschluss
Nahost-Frieden rettet auch Song Contest in Wien
Traf Opfer in Brust
Nachbarn erschossen: U-Haft für Schützen beantragt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf