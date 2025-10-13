Bei Sozialhilfe „Hunderte Millionen einsparen“

„Wiener Auswüchse“

Das zeigt auch die Reaktion St. Pöltens auf den neuen Fall mit den 12 Kindern. „Die Wiener Auswüchse bei der Sozialhilfe zeigen eindrucksvoll das gekrachte Experiment der Willkommenskultur. Großfamilien mit elf oder zwölf Kindern sind zwar nicht die Regel, aber längst kein Einzelfall mehr“, erklärt der freiheitliche Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. „Wir in Niederösterreich haben sehr restriktive Regeln bei der Sozialhilfe und stellen somit sicher, dass diese finanzielle Hilfestellung nicht als soziale Hängematte ausgenützt werden kann.“ Hier einen gemeinsamen Nenner mit Wien zu finden, ist aktuell kaum vorstellbar.