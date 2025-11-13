„Serienverlierer“: Spieler schießt gegen Ex-Klub

El Ghazi nutze daraufhin die Chance, um auf den Sozialen Medien nochmals heftig gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber nachzutreten. „Regelmäßige Niederlagen am Fußballplatz sind wohl nicht genug für die Klubführung, also kommen sie immer wieder für Pleiten in den deutschen Gerichten zurück“, höhnt der Niederländer. „Die Stellungnahme der Serienverlierer FSV Mainz ist genauso verblendet wie die vorherigen Aktionen gegen mich,“ wütet der 30-jährige. Mit seinen Kommentaren spielt El Ghazi auf die sportlich schlechte Situation der Mainzer an, die sich nach zehn Spielen auf einem Abstiegsplatz wiederfinden.