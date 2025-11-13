Nordische NATO-Staaten finanzieren US-Waffen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, dass mit dem Paket dringend benötigte militärische Ausrüstung für die Ukraine bereitgestellt werde. An der sogenannten PURL-Initiative beteiligen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. Die Initiative wurde gestartet, um Forderungen von US-Präsident Donald Trump nachzukommen. Dieser ist der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit einen deutlich zu großen Anteil an der Ukraine-Unterstützung hatten. Die anderen Alliierten sollen deshalb für weitere US-Militärhilfen zahlen.