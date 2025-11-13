Lauterbach-Entführung: AfD-Politiker im Visier

Zu den Unterstützern ebendieser Vereinigung soll auch ein AfD-Politiker aus Thüringen zählen. Die Wohnung des Mannes und zwei weitere Objekte wurden nun zur Sicherung von Beweismitteln durchsucht. Eine Festnahme sei nicht geplant gewesen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber dem Nachrichtenportal „inSüdthüringen“. Die Ermittlungen liefen unter anderem auch wegen des Verdachts der Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund.