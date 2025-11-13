Ein Schlüsselspiel mit 92 Millionen Unterschied

Bereits mit 20-Jahren einen Marktwertverlust von 8 Millionen Euro. So erging es Arthur Vermeeren, der bereits mit 18 Jahren für eine Millionensumme zu Atlético Madrid gewechselt war und auch in Deutschland für RB Leipzig kickte. Und dennoch ist der Belgier, der mittlerweile in Frankreich bei Olympique Marseille unter Vertrag steht, mit 22 „Mille“ noch immer der wertvollste Spieler, der am Freitag (18 Uhr) in Ried beim U21-EM-Quali-Duell mit Österreich den Rasen betreten wird.