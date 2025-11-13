Ein Schlüsselspiel mit 92 Millionen Unterschied

Nach dem 0:2 gegen Wales steht Österreichs U21-Team in der Qualifikation für die EM 2027 schon etwas unter Druck. Am Freitag steht in Ried somit ein sehr wichtiges Spiel an. Mit Tabellenführer Belgien kommt aber ausgerechnet der härteste Brocken, was auch die Zahlen bestätigen.
Bereits mit 20-Jahren einen Marktwertverlust von 8 Millionen Euro. So erging es Arthur Vermeeren, der bereits mit 18 Jahren für eine Millionensumme zu Atlético Madrid gewechselt war und auch in Deutschland für RB Leipzig kickte. Und dennoch ist der Belgier, der mittlerweile in Frankreich bei Olympique Marseille unter Vertrag steht, mit 22 „Mille“ noch immer der wertvollste Spieler, der am Freitag (18 Uhr) in Ried beim U21-EM-Quali-Duell mit Österreich den Rasen betreten wird.
