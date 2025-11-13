6 Jahre Haft für Mama, die „nur das Beste wollte“

Der Besuch des Jugendamts

Arbeitslos und alleine ließ die Frau die Wohnung vergammeln. „Ich hatte einfach die Kraft nicht mehr.“ Am Balkon stapelte sich der Müll. Der Boden war übersät von Essensresten. Schmutzwäsche verteilt überall. Davon machte sich auch das Jugendamt ein Bild. Auf Urlaub bei den Großeltern in der Türkei, erzählten die Kinder, dass sie geschlagen würden, wenn sie nicht parierten. Dass die Mutter sie in der Wohnung einsperrte, wenn sie eine Freundin treffen wollte. Dass sie schimmeliges Brot essen mussten, weil sonst nichts da war.