Qualifying: Norris takes pole, debacle for Red Bull

The Red Bull star stayed on the track in the first qualifying phase and then radioed a smug "brilliant" to the pits. After fourth place in the previous sprint, the set-up for the time trial had gone completely wrong. "I have zero grip," said the Dutchman and spoke of a lack of confidence in his car. Verstappen last stumbled in Q1 at Sochi 2021. As Yuki Tsunoda only managed 19th place, qualifying was over for both Red Bulls after the first phase for the first time since Japan 2006.