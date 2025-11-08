Wer rast zur Pole Position beim GP von Sao Paolo?

Wer schnappt sich die Pole Position für den Grand Prix von Sao Paolo? Wir berichten ab 19 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Den von einigen schweren Unfällen beeinträchtigten Sprint hat WM-Leader Lando Norris heute gewonnen. Sein McLaren-Kollege landete nach einem Dreher in der Mauer.
Den zweiten Platz sicherte sich Kimi Antonelli vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell. Norris-Jäger Max Verstappen machte vom sechsten Startplatz aus zwei Plätze gut. 39 Punkte liegt der Red-Bull-Star nun hinter dem WM-Führenden.
