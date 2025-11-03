„Eine absolute Maschine!“ Hype um Ex-Austrianer

Für den Offensivspieler eine große Erleichterung. Nachdem er sowohl bei der Austria als auch bei Hertha BSC in der zweiten Bundesliga aufzeigen konnte, lief es zuletzt bei der TSG Hoffenheim gar nicht nach Wunsch. So wurde er von Trainer Christian Ilzer aussortiert und nach Gladbach geschickt – dort scheint er wieder aufzublühen.