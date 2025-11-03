Vorteilswelt
Von Ilzer aussortiert

„Eine absolute Maschine!“ Hype um Ex-Austrianer

Deutsche Bundesliga
03.11.2025 14:24
Haris Tabakovic (links) zeigt sich in Gladbach immer besser in Form!
Haris Tabakovic (links) zeigt sich in Gladbach immer besser in Form!(Bild: GEPA)

Dieser Wechsel hat sich für Ex-Austria-Knipser Haris Tabakovic ausgezahlt: Bei Borussia Mönchengladbach blüht der 31-Jährige aktuell auf. Mit seinem Doppelpack gegen St. Pauli hat er den „Fohlen“ den Weg zu einem enorm wichtigen Sieg geebnet. Dafür gibt es auch ein großes Lob von Mitspieler Philipp Sander. 

„Haris ist eine absolute Maschine. Der verdient sich das einfach, er ist ein ganz, ganz, ganz fleißiger Spieler, und da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor“, schwärmt der Verteidiger im „Fohlen-TV“ von seinem Teamkollegen. Im Kellerduell gegen St. Pauli ebnete Tabakovic mit einem Doppelpack den Weg zum 4:0-Sieg.

„Im Dienst der Mannschaft“
Es war der erste Liga-Sieg für die „Fohlen“, die nun auf eine langfristige Trendwende hoffen. Einer der wenigen Lichtblicke der bisher tristen Saison ist aber Neuzugang Tabakovic. Verantwortliche und Fans sind gleichermaßen vom Ex-Austrianer begeistert. 

„Haris stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, er haut sich absolut rein für die Mannschaft. Umso schöner, dass er sich selbst mit zwei Toren belohnt. Er war eiskalt, Riesenkompliment auch an ihn“, fügt Sander seiner Lobesrede noch hinzu. 

Für den Offensivspieler eine große Erleichterung. Nachdem er sowohl bei der Austria als auch bei Hertha BSC in der zweiten Bundesliga aufzeigen konnte, lief es zuletzt bei der TSG Hoffenheim gar nicht nach Wunsch. So wurde er von Trainer Christian Ilzer aussortiert und nach Gladbach geschickt – dort scheint er wieder aufzublühen. 

