Gabalier eröffnet die Ski-Saison in der Flachau

Perfekte Bedingungen im Herzen von Ski amadé

Neben den Konzerten bietet das Wochenende in Flachau den idealen Rahmen für die ersten Skitage der Saison. Über 120 Pistenkilometer, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Hänge, gemütliche Hütten und die besondere Atmosphäre des Skiortes machen das Winteropening zu einem beliebten Treffpunkt für Musik- und Wintersportbegeisterte.