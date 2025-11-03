Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt Tickets sichern!

Gabalier eröffnet die Ski-Saison in der Flachau

Land & Leute
03.11.2025 14:30
Promotion
(Bild: TORO EVENT/ Malte Christians_Stall Records, Souls Spacestudios, Nolis Vanray)

Der Winter ruft! Mit einem hochkarätigen Line-up eröffnet die Flachau am 6. und 7. Dezember 2025 die neue Wintersaison. Beim Winteropening erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Wochenende mit Andreas Gabalier, DJ Ötzi, den Nockis und purem Skivergnügen. Tickets gibt‘s im Krone Ticketshop!

0 Kommentare

Musik und Stimmung an zwei Abenden
Zwei Tage lang heißt es: Zuerst auf die Piste, dann auf die Party. Beim Winterstart mit Top-Live-Acts & Skigenusserleben Gäste Pistenspaß pur und hochkarätige Musikacts auf der großen Bühne.

Am Samstagabend steht VolksRock´n´Roller Andreas Gabalier auf der Open-Air-Bühne und sorgt mit seinen bekannten Hits für beste Stimmung. DJ Ötzi und die Nockis übernehmen am Sonntag und bieten ein Programm, das für Fans von Schlager und Partyklassikern gleichermaßen ein Highlight darstellt.

Perfekte Bedingungen im Herzen von Ski amadé
Neben den Konzerten bietet das Wochenende in Flachau den idealen Rahmen für die ersten Skitage der Saison. Über 120 Pistenkilometer, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Hänge, gemütliche Hütten und die besondere Atmosphäre des Skiortes machen das Winteropening zu einem beliebten Treffpunkt für Musik- und Wintersportbegeisterte.

Jetzt Tickets sichern 
Zwei Tage: Drei Mega-Acts.

Früh buchen lohnt sich – das Winteropening Flachau gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Saisonstarts im Alpenraum.

Flachau startet mit Top Live Acts und perfekten Pisten in den Winter
Flachau startet mit Top Live Acts und perfekten Pisten in den Winter(Bild: TORO Event GmbH)

Samstag, 6.12.2025: Andreas Gabalier
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 20:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau

Sonntag, 7.12.2025: Die Nockis & DJ Ötzi
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 19:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau

Sichern Sie sich Ihre Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.721 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.314 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.916 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
Mehr Land & Leute
Jetzt Tickets sichern!
Gabalier eröffnet die Ski-Saison in der Flachau
Acht Tonnen schwer
Tennengauer Tanne für Salzburger Christkindlmarkt
Rundes Jubiläum
Im Oval im Europark läuft‘s seit 20 Jahren rund!
Am Giselakai
Salzburg knackt Millionen-Grenze an Radfahrern
Es wird schaurig...
So gruseln sich die Promis heuer zu Halloween
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf