Gabalier eröffnet die Ski-Saison in der Flachau

Der Winter ruft! Mit einem hochkarätigen Line-up eröffnet die Flachau am 6. und 7. Dezember 2025 die neue Wintersaison. Beim Winteropening erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Wochenende mit Andreas Gabalier, DJ Ötzi, den Nockis und purem Skivergnügen. Tickets gibt‘s im Krone Ticketshop!
Musik und Stimmung an zwei Abenden
Zwei Tage lang heißt es: Zuerst auf die Piste, dann auf die Party. Beim Winterstart mit Top-Live-Acts & Skigenusserleben Gäste Pistenspaß pur und hochkarätige Musikacts auf der großen Bühne.
Am Samstagabend steht VolksRock´n´Roller Andreas Gabalier auf der Open-Air-Bühne und sorgt mit seinen bekannten Hits für beste Stimmung. DJ Ötzi und die Nockis übernehmen am Sonntag und bieten ein Programm, das für Fans von Schlager und Partyklassikern gleichermaßen ein Highlight darstellt.
Perfekte Bedingungen im Herzen von Ski amadé
Neben den Konzerten bietet das Wochenende in Flachau den idealen Rahmen für die ersten Skitage der Saison. Über 120 Pistenkilometer, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Hänge, gemütliche Hütten und die besondere Atmosphäre des Skiortes machen das Winteropening zu einem beliebten Treffpunkt für Musik- und Wintersportbegeisterte.
Früh buchen lohnt sich – das Winteropening Flachau gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Saisonstarts im Alpenraum.
Samstag, 6.12.2025: Andreas Gabalier
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 20:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau
Sonntag, 7.12.2025: Die Nockis & DJ Ötzi
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 19:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau
