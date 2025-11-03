„Mutig sein und trotzdem bewusst handeln“

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Eigeninitiative und Authentizität. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, dass uns die Konstellation von Venus und Jupiter dazu auffordert, nur das zu tun, was uns wirklich guttut – statt uns von äußeren Reizen verführen zu lassen. Gleichzeitig sorgt der Mars im Feuerzeichen Schütze für Aufbruchsstimmung und neue Energie. Doch Vorsicht: impulsives Handeln kann jetzt schnell nach hinten losgehen. Ihr Tipp für die Woche: Einen „Mutzettel“ schreiben – mit allem, was man schon lange umsetzen wollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.