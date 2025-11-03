„Mutig sein und trotzdem bewusst handeln“

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Eigeninitiative und Authentizität. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, dass uns die Konstellation von Venus und Jupiter dazu auffordert, nur das zu tun, was uns wirklich guttut – statt uns von äußeren Reizen verführen zu lassen. Gleichzeitig sorgt der Mars im Feuerzeichen Schütze für Aufbruchsstimmung und neue Energie. Doch Vorsicht: impulsives Handeln kann jetzt schnell nach hinten losgehen. Ihr Tipp für die Woche: Einen „Mutzettel“ schreiben – mit allem, was man schon lange umsetzen wollte.