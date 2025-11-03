Russell fuchsteufelswild, Steiner kann‘s verstehen

„Was hätte er sonst tun sollen?“

Den Frust des 27-Jährigen kann Steiner durchaus nachvollziehen, im Podcast „The Red Flags“ meinte der ehemalige Haas-Teamchef: „Was hätte er sonst tun sollen? Ich finde, er hatte absolut Recht. Er sagte: ‘Ich habe meine Reifen verschlissen, um meinen Teamkollegen zu überholen.‘ Es war ziemlich offensichtlich, was da los war.“ Dass er Bearman überholen könne, habe er außerdem nie behauptet. „Er sagte, er könne nicht garantieren, dass er überholen kann, wenn man ihn vorbeilässt. Er meinte nur, dass er schneller ist.“ Am Ende musste sich das Mercedes-Duo Piastri geschlagen geben. Antonelli und Russell beendeten das Rennen auf den Plätzen sechs und sieben.