Andrew Windsor nach Degradierung abgetaucht

Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Trump verbrachte Zeit mit ihm, wie Fotos belegen. Trump bestreitet, in die kriminellen Machenschaften des Finanziers verwickelt gewesen zu sein. Im Wahlkampf hatte Trump die Freigabe aller Akten zu dem Fall versprochen, dazu ist es bisher nicht gekommen.