Katzencafé Klagenfurt feiert 10-Jahr-Jubiläum

„Es gab viele Herausforderungen, besonders in den letzten fünf Jahren. Aber ich liebe meine Katzen und mein Café und mache das tagtäglich mit Leidenschaft“, so die Unternehmerin und Gemeinderätin, die mit Leuten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Gastronomie das Jubiläum feierte.