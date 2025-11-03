Vorteilswelt
Stubentiger und Kaffee

Katzencafé Klagenfurt feiert 10-Jahr-Jubiläum

Kärnten
03.11.2025 15:04
Die Katzen fühlen sich im Café sichtlich wohl.
Die Katzen fühlen sich im Café sichtlich wohl.(Bild: Evelyn Hronek)

Seit zehn Jahren verzaubern die Samtpfoten im Katzencafé in Klagenfurt – nun hat Gründerin Verena Kulterer mit ihren Freunden und Wegbegleitern das runde Jubiläum gefeiert.

Wo sonst schnurrende Vierbeiner entspannen und Gäste ihren schmackhaften Kaffee trinken, wurde am Sonntag gefeiert: Denn das Katzencafé eröffnete am 2. November vor genau 10 Jahren seine Türen – und das als zweites seiner Art in ganz Österreich!

„Ohne meine Wegbegleiter – allen voran meine Mama, Freunde und Mitarbeiter – wäre das vermutlich nicht möglich!“, bedankte sich Inhaberin Verena Kulterer. Für sie seien zehn Jahre Selbstständigkeit aber auch nicht geschenkt gewesen.

„Es gab viele Herausforderungen, besonders in den letzten fünf Jahren. Aber ich liebe meine Katzen und mein Café und mache das tagtäglich mit Leidenschaft“, so die Unternehmerin und Gemeinderätin, die mit Leuten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Gastronomie das Jubiläum feierte.

Wie sehr Verena Kulterer ihre Vierbeiner liebt, beweist sie seit 10 Jahren im Katzencafé.
Wie sehr Verena Kulterer ihre Vierbeiner liebt, beweist sie seit 10 Jahren im Katzencafé.(Bild: Jennifer Kapellari)
Mit ihren Freunden und Wegbegleitern sowie Stammgästen feierte Kulterer am Sonntag.
Mit ihren Freunden und Wegbegleitern sowie Stammgästen feierte Kulterer am Sonntag.(Bild: Jennifer Kapellari)

Unter anderem gesehen wurden Bürgermeister Christian Scheider, ÖVP-Stadtrat a.D. Max Habenicht samt Nachfolger Julian Geier, Landtagsklubobmann Markus Malle, die gesamte Familie Brommersowie Stadtmarketing-Chefin Inga Horny und viele mehr.

