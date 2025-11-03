Scheinehe: Jetzt gibt es Konsequenzen für Afghanin

Jetzt kommt durch die „Krone“-Enthüllung alles ans Licht: Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung hatte vergessen, den Status des Flüchtlings abzuchecken. Denn dieser ist ein subsidiär Schutzberechtigter, also in Österreich trotz fehlendem Asyl- oder Flüchtlingsschutz nur geduldet, weil ihm bei der Abschiebung in sein Heimatland Tod oder Folter drohen würde. In diesen Fällen ist aber die Abteilung 3 für Verfassung und Inneres aber gar nicht zuständig.