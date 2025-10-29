Attraktiver Gegner zu einem ungünstigen Zeitpunkt

Zwei große Sachen

Bei den Innviertlern, die sich in der vergangenen Saison den Titel in Liga zwei holten und in die Bundesliga aufstiegen, stand Heraf selbst noch 2021 als Coach an der Seitenlinie. Jetzt sieht er sie ganz stark. „Da kommt schon ein Unterschied auf uns zu. Sie sind physisch sehr präsent, wir haben dagegen nicht gerade die größte Mannschaft. Auswärts sind sie ganz stark, wir dürfen ihnen nicht in die Karten spielen.“ Und wie wird das bewerkstelligt? „Zwei große Sachen“, erklärt Heraf, „keine dummen Fehler im Spielaufbau, denn im Umschaltspiel sind sie sehr gefährlich. Außerdem so wenig Standards wie möglich zulassen. Das ist eine Schwäche von uns, und Ried hat so viele Tore gemacht.“