„Da war so viel Herzblut drin“

Für Günter Bucher war ein Buch nie nur Gebrauchsgegenstand, den man ausgelesen und zerfleddert ins Regal stellt. Für ihn besitzt das Buch an sich einen künstlerischen Eigenwert. Der legendäre Vorarlberger Verleger hat aus Büchern Kunstwerke gemacht und wurde dafür oft bepreist. So haben seine Publikationen den unter Grafiker hoch begehrten „Red Dot Design Award“ gewonnen, und mehr als einmal wurden die Erzeugnisse aus der hauseigenen Druckerei mit dem Staatspreis für „Schönste Bücher Österreichs“ prämiert. Das hängt damit zusammen, dass Bucher nicht nur ein leidenschaftlicher Leser ist, sondern gelernter Grafiker und Maler. Er hat an der Akademie der bildenden Künste bei Gunter Damisch studiert, unzählige in- und ausländische Ausstellungen bestritten. In der Malerei, in seinen Radierungen, Lithografien und Holzschnitten, haben ihn vor allem die strukturellen Sichtweisen auf die dargestellten Inhalte fasziniert. Das Mikroskopische im Makroskopischen zu erkennen, verblüffende Zusammenhänge und Analogien zwischen dem ganz Kleinen und ganz Großen aufzuzeigen.