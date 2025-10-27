Verkehr rollt drei Wochen lang durch Lofer

Noch bis Mitte November rollen weder Pkw noch Lkw durch den Lärchbergtunnel an der Loferer Straße (B178) direkt bei Lofer. Der Verkehr wird wegen Sanierungsarbeiten jetzt drei Wochen lang durch das Ortsgebiet geleitet. Damit überschneiden sich die Arbeiten gleich an zwei Tunneln im Pinzgau.
Neue Lüftungsanlagen machen die Baustellen nötig. Der Lärchbergtunnel wurde 1994 eröffnet. Zusätzlich werden auch alle sieben Feuerlöschnischen saniert.
Noch bis Dienstag ist zudem der Achbergtunnel bei Unken gesperrt. Auch hier wird saniert, gereinigt und Schäden an der Entwässerung behoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.