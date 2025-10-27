Verkehr rollt drei Wochen lang durch Lofer

Noch bis Mitte November rollen weder Pkw noch Lkw durch den Lärchbergtunnel an der Loferer Straße (B178) direkt bei Lofer. Der Verkehr wird wegen Sanierungsarbeiten jetzt drei Wochen lang durch das Ortsgebiet geleitet. Damit überschneiden sich die Arbeiten gleich an zwei Tunneln im Pinzgau.