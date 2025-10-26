In Leogang sprießt das teuerste Gewürz der Welt

Hochsaison im Oktober

Die Pinzgauer Safran-Kenner arbeiten in der Erntezeit – Hochsaison ist immer im Oktober – jeden Tag konzentriert. „Man entwickelt mit der Zeit ein lila Auge“, erklären sie, dass die Welt des Safrans irgendwie auch süchtig macht. Sie haben kleine Körbe dabei, pflücken ganze Blüten ab und klicken einmal dabei, damit später auch die Anzahl genau dokumentiert werden kann.