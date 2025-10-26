Sonnblickkees: Ein Gletscher mit Ablaufdatum

Warum hat der durchwachsene Sommer den Rückgang nicht stärker gebremst? „Im kühlen Juli hat es zwar weit heruntergeschneit. Das bisschen Schnee war innerhalb weniger Tage aber wieder weg. Dann war es von Ende Juli bis Mitte September wieder mild und weitgehend ohne Schneefall“, erklärt Zagel. Im August habe es dazu noch zwei warme Wochen mit Schönwetter gegeben, die die Schmelze beschleunigt hätten.