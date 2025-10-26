Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Pinzgau

Radfahrer müssen zurück auf die Todesstrecke

Salzburg
26.10.2025 11:00
Die Bundesstraße B311 im Pinzgau ist wegen der zahlreichen Unfälle als Todesstrecke bekannt. ...
Die Bundesstraße B311 im Pinzgau ist wegen der zahlreichen Unfälle als Todesstrecke bekannt. Radler müssen diese nun wieder befahren.(Bild: Jönsson Kerstin)

Ab dem 1. November gibt es auf der B311 bei Weißbach kein Shuttle-Service mehr. Das Fahrverbot für Radler wird aufgehoben. Einige Maßnahmen sollen die gefährliche Strecke dennoch sicherer machen.

0 Kommentare

Wegen Steinschlaggefahr ist der beliebte Tauernradweg zwischen Weißbach und Saalfelden seit dem Sommer gesperrt. Dieser wird vermutlich auch nicht mehr geöffnet, weil er zu gefährlich ist. Radfahrer mussten daher auf die Todesstrecke B311 ausweichen, was zu scharfer Kritik geführt hatte. Als kurzfristige Lösung wurde schließlich ein Radfahrverbot verhängt und ein Shuttle-Service eingerichtet, um die Radler sicher über den vier Kilometer langen Streifen zu bringen. Damit ist ab dem 1. November aber Schluss. Da wird der Service eingestellt und das Fahrverbot aufgehoben.

Seit Sommer transportierte ein Shuttle die Radfahrer über den gesperrten Strecken- abschnitt.
Seit Sommer transportierte ein Shuttle die Radfahrer über den gesperrten Strecken- abschnitt.(Bild: Jönsson Kerstin)

Sprich: Radfahrer, die ab November auf der Strecke unterwegs sind, müssen wieder auf der Todesstrecke fahren, wie das Land mitteilt.

Lesen Sie auch:
Die B311 im Salzburger Pinzgau. 
Shuttle statt Streifen
Radweg auf gefährlicher Raserstrecke wird gesperrt
29.07.2025
„Sind nicht glücklich“
Darum werden Radler hier auf Raserstrecke verbannt
20.07.2025

Ganz im Stich gelassen werden die Sportler aber nicht. Ein Mehrzweckstreifen, eine Tempo 80-Beschränkung, ein Überholverbot und eine Videoüberwachung des Streckenabschnitts sollen wenigstens ein Mindestmaß an Sicherheit bringen. In den Wintermonaten ist der Radverkehr auf dem Abschnitt ohnehin stark reduziert. Um eine bauliche Alternative für den Radweg wird derzeit schon gerungen.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
188.894 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
159.403 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
158.405 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf