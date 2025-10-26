Radfahrer müssen zurück auf die Todesstrecke

Wegen Steinschlaggefahr ist der beliebte Tauernradweg zwischen Weißbach und Saalfelden seit dem Sommer gesperrt. Dieser wird vermutlich auch nicht mehr geöffnet, weil er zu gefährlich ist. Radfahrer mussten daher auf die Todesstrecke B311 ausweichen, was zu scharfer Kritik geführt hatte. Als kurzfristige Lösung wurde schließlich ein Radfahrverbot verhängt und ein Shuttle-Service eingerichtet, um die Radler sicher über den vier Kilometer langen Streifen zu bringen. Damit ist ab dem 1. November aber Schluss. Da wird der Service eingestellt und das Fahrverbot aufgehoben.