Kleines Detail beim Umbau kostet Rentner 4200 Euro

Walter H. ließ sein Badezimmer altersgerecht umgestalten. Wegen einer Kleinigkeit verweigert ihm die Stadt Wien jedoch die erhofften 4200 Euro Zuschuss. Der 79-Jährige aus der Brigittenau ist kein Einzelfall. Auch bei anderen Rentnern ist die Behörde knallhart – aus diesem Grund.
„Die Stadt Wien fördert den Umbau von Wohnungen fürs Alter, damit Menschen im fortgeschrittenen Alter ein selbstbestimmtes Leben führen können“, so beschreibt die Stadt Wien ein spezielles Förderprogramm für Senioren.
