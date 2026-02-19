Gouverneur: „Leider ist die Lage, wie sie ist“

Die Stadt würde enorm unter den Angriffen der Ukraine leiden. „Als ich heute von einer Geschäftsreise zurückkam, habe ich mir Berichte über die Reparaturen von Schäden angehört, die durch dauerhafte Angriffe der ukrainischen Armee auf Energieanlagen entstanden sind“, erklärte Gladkow. Es sein viele Schäden entdeckt worden. „Leider ist die Lage, wie sie ist“, bedauerte er und versprach einen Wiederaufbau.