Erst große Mengen Neuschnee – dann folgen 20 Grad!

Geschlossene Schneedecke bis Freitag

In der Nacht wird es ernst. Vor allem im Osten schneit es teils kräftig. Selbst in Wien sind mehrere Zentimeter Neuschnee möglich. Bis Freitag früh ist in vielen Regionen mit einer geschlossenen Schneedecke zu rechnen. Die größten Neuschneemengen: Im westlichen Bergland, Osttirol, Oberkärnten und vom Mostviertel über das Wiener Becken bis ins Mittelburgenland. Hier sind 10 bis 20 Zentimeter, im Südwesten und im westlichen Bergland sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.