Medaillen-Flut im MMA

Österreichs Käfigkämpfer strahlen über Rekord-EM

Sport-Mix
19.02.2026 08:43
Erfolgreich: James Heryck (li.) holte bei den Seniors Bronze, David Zargarian Junior-Gold.
Erfolgreich: James Heryck (li.) holte bei den Seniors Bronze, David Zargarian Junior-Gold.(Bild: CFS, AUTMMAF)

Großer Erfolg für Österreichs Mixed-Martial-Arts-Szene: Bei der EM der IMMAF in Belgrad holte das rot-weiß-rote Team über alle Altersklassen hinweg 14 Medaillen – so viele wie noch nie zuvor bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft.

Österreichs MMA-Sportler schreiben ein neues Kapitel in der noch jungen Erfolgsgeschichte des Sports. Der bisherige Rekord lag bei sieben Medaillen bei einer Europameisterschaft – dieser wurde nun bei der von 5. bis 15. Februar laufenden EM in Serbien eindrucksvoll mit 14 Stockerlplätzen übertroffen! Zweimal Gold, zweimal Silber und zehnmal Bronze waren der Lohn für die herausragenden Leistungen unserer Athleten.

Zwei Europameister aus Österreich
Für die größten Glanzmomente sorgten David Zargarian und Bilol Boronov, die sich jeweils die Goldmedaille sicherten und damit offiziell IMMAF-Europameister 2026 sind.

Silber ging an Nika Nadiradze und Rachim Isaev aus Wien, die sich in starken Teilnehmerfeldern bis ins Finale vorkämpfen konnten.

29 Austro-Fighter bei über 1000 Startern
Insgesamt entsandte Österreich 29 Kämpfer zur EM. Bei über 1.000 Teilnehmern aus ganz Europa unterstreicht die Ausbeute von 14 Medaillen die enorme Leistungsdichte des heimischen Teams.

Unsere EM-Medaillen auf einen Blick

GOLD
David Zargarian Juniors/Men/M: +97 kg 
Bilol Boronov Youth/Men/Youth A: 83,9 kg

SILBER
Nika Nadiradze Youth/Men/Youth A: 79,4 kg
Rachim Isaev Youth/Men/Youth A: 74,8 kg

BRONZE
Abdul Hamid Pliev Youth/Men/Youth A: 79,4 kg
Jasin Pliev Youth/Men/Youth C: 48 kg
Sayfullah Ismailov Youth Men/Youth B: 72 kg
Can Adanir Youth/Men/Youth B: 44 kg
Mihajlo Jovanic Youth/Men/Youth D: 37 kg
Said Osmanov Juniors/Men/M: 74,8 kg
Jaber Gonfo Juniors/Men/M: 61,2 kg
Khaled Ahmed Juniors/Men/M: 93 kg
Ismael Azzouz Juniors/Men/M: 97 kg
James Heryck Seniors/Men/M: 70,3 kg

Gekämpft wurde in den Altersklassen Youth A-D, Juniors (U21) und Senioren – besonders im Nachwuchsbereich zeigte Österreich enorme Stärke.

Starker Nachwuchs – große Zukunft
Der Medaillenregen ist ein deutliches Signal: Österreich verfügt über eine hochtalentierte Nachwuchsgeneration im MMA-Sport. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass sich das Land zunehmend als ernstzunehmende Nation auf der internationalen Bühne etabliert.

Nur ein kleiner Teil des erfolgreichen Teams aus Österreich.
Nur ein kleiner Teil des erfolgreichen Teams aus Österreich.(Bild: AUTMMAF)

Der nationale Dachverband AUTMMAF spricht von einem „Meilenstein für das österreichische MMA“ und sieht in diesem Erfolg eine Bestätigung der intensiven Nachwuchsarbeit in den Bundesländern.

Fest steht: Nach dieser Europameisterschaft darf man gespannt sein, welche Rolle Österreich künftig im internationalen MMA einnehmen wird.

Sport-Mix
19.02.2026 08:43
