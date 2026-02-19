Österreichs Käfigkämpfer strahlen über Rekord-EM

Österreichs MMA-Sportler schreiben ein neues Kapitel in der noch jungen Erfolgsgeschichte des Sports. Der bisherige Rekord lag bei sieben Medaillen bei einer Europameisterschaft – dieser wurde nun bei der von 5. bis 15. Februar laufenden EM in Serbien eindrucksvoll mit 14 Stockerlplätzen übertroffen! Zweimal Gold, zweimal Silber und zehnmal Bronze waren der Lohn für die herausragenden Leistungen unserer Athleten.