Aktivitäten & Tipps

Perfekter Wintertag in Wien

Reisen & Urlaub
19.02.2026 09:00
(Bild: Stadt Wien Marketing/Christian Jobst)
Porträt von Andrea Thomas
Porträt von Stefan Musil
Von Andrea Thomas und Stefan Musil

Die Sonne zeigt sich im Osten des Landes zwar im Februar nicht so oft wie in den Bergen – trotzdem birgt diese Zeit, wenn die Tage schon länger und heller werden, einen gewissen Reiz. Die Reise-Redaktion hat Tipps, wie Sie einen perfekten Wintertag in der Hauptstadt verbringen.

Genuss & Kunst
Wir beginnen den Tag mit einem herrlichen Frühstück in der prachtvollen Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums. Zu bestimmten Terminen wird das beliebte Angebot durch thematische Führungen ergänzt. Exklusiv daran ist, dass dies vor der offiziellen Öffnung des Museums stattfindet.

Mehr: www.khm.at, nächster Termin 22.3.

(Bild: Thomas Meyer)
(Bild: Kunsthistorisches Museum Wien)

10 bis 22 UHR
Abwechslung bietet der „Wiener Eistraum“ vor dem Rathaus. Noch bis 8. März ist es möglich, zwischen 10 und 22 Uhr seine Runden auf Kufen im unvergleichlichen Ambiente der Ringstraße zu ziehen. Wer keine Eislaufschuhe bei sich hat, findet einen Verleih vor Ort.

Mehr: www.wienereistraum.com 

(Bild: Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll)

Mit Waldmüller in den Prater
Durch blühende Landschaften in Österreich, England oder Sizilien kann man im Belvedere mitten im Winter wandern. Österreichs Biedermeier-Maler Ferdinand Georg Waldmüller und internationaler Kollegen sei dank! Die Ausstellung läuft ab Freitag, 27.2.

Mehr: www.belvedere.at 

(Bild: 2025 MANFRED SODIA photography)

Wenn es dunkel wird in Wien
Im Museum of Change MOC (Postgasse 10) wartet ein kostenlos zugängliches Multimedia-Spektakel des Wiener Künstlers SHA. Die Lichtinstallationen finden von 18 bis 22 Uhr statt. Ein Erlebnis zwischen „Kunst, Technologie und Spirit“. 

Mehr: www.museumofchange.art 

(Bild: Georg Mayer)

Jugendstil im neuen Licht
Wien ist berühmt für seinen Jugendstil. Das Museum für angewandte Kunst besitzt eine einzigartige Sammlung davon. Sie ist ab Mittwoch, 25. 2., in der bezugsreichen Neuaufstellung durch den zeitgenössischen Künstler Markus Schinwald zu erleben.

Mehr: www.mak.at 

