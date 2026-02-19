Telegram widerspricht russischer Spionageangst

Telegram zählt zu den beliebtesten Apps in Russland und wird auch von den in der Ukraine kämpfenden Truppen intensiv genutzt. „Die Behauptung der russischen Regierung, unsere Verschlüsselung sei kompromittiert worden, ist frei erfunden“, teilte der Messengerdienst auf Anfrage mit. Sie solle ein Verbot von Telegram rechtfertigen und die Bürger zwingen, eine staatlich kontrollierte Plattform zu nutzen.