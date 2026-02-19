Von hundert auf null: ein harter erster Fastentag

Mit einem sauberen Schnitt in die Fastenzeit starten – das sollte mir mit einem echten Kaltstart am Aschermittwoch gelingen. Also nicht bloß Verzicht auf Steak, Schnitzel, Speck, sondern radikal fasten. Mit einigen Espressi rettete ich mich über den Arbeitstag, die daraus resultierende latente Nervosität lenkt zumindest teilweise vom knurrenden Magen ab.