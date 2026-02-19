Nahrungsergänzungsmittel: Wie sinnvoll sind sie?

Haarausfall, Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung: Bei Vitamin- oder Mineralstoffmangel können verschiedenste Beschwerden auftreten. Die gute Nachricht ist, dass man Ernährungsmängel leicht beheben kann – in vielen Supermärkten findet man Vitamin- und Mineralien in Pulver- oder Tablettenform.