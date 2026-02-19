Teurer oder sicherer? Das bringt der digitale Euro

Die EU macht ernst: Im Mai soll das Europäische Parlament als Ergänzung zum Bargeld, wie berichtet, den digitalen Euro beschließen. Er funktioniert wie eine digitale Geldbörse in Form einer App: Nutzer können Geld vom eigenen Konto auf die App laden und damit dann bezahlen – das soll uns unabhängiger von den großen Kreditkartenanbietern aus den USA machen. In Kraft treten könnte das neue Bezahlsystem wohl frühestens 2029.