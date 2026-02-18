Ohne Basisabgeltung fällt im Theater der Vorhang

Die Kartenerlöse sind weiter gestiegen und mit gesamt 64,7 Mio. Euro in der Saison 2024/25 „auf einem superhohen Niveau“. Der Eigendeckungsgrad habe im Burgtheater 22,5, in der Staatsoper 43,5 und in der Volksoper 19,7 Prozent (gesamte Bundestheater: 38 Prozent) betragen. „Wir sind damit europaweit on the top“, zeigte sich Kircher überzeugt. Gleichzeitig sieht er wenig Spielraum für Preiserhöhungen zur Linderung der immer größeren Budgetkrise. In erster Linie müsse es daher darum gehen, die heuer 203,8 Millionen Euro betragende Basisabgeltung, die „schon derzeit nicht ganz ausreicht, um unser Geschäft zu finanzieren, im Wert zu erhalten. Das muss unser Ziel sein. Es ist uns aber bewusst, dass es nicht leicht wird.“ Kircher wünscht sich so wie bei den Universitäten mit ihren Leistungsvereinbarungen eine dreijährige Planungssicherheit.