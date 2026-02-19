KI nicht „Launen einiger Milliardäre“ überlassen

UNO-Generalsekretär António Guterres hat vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz gewarnt und einen Einsatz der Technologie zum Nutzen der Allgemeinheit verlangt. „Die Zukunft der KI kann nicht von einer Handvoll von Ländern entschieden werden – oder den Launen einiger weniger Milliardäre überlassen werden“, sagte Guterres am Donnerstag bei einem KI-Gipfel in Indien.