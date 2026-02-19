Vorteilswelt
UNO-Generalsekretär:

KI nicht „Launen einiger Milliardäre“ überlassen

Web
19.02.2026 08:08
Guterres‘ Kritik richtete sich auch gegen xAI-Eigentümer Elon Musk.
Guterres‘ Kritik richtete sich auch gegen xAI-Eigentümer Elon Musk.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
Porträt von krone.at
Von krone.at

UNO-Generalsekretär António Guterres hat vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz gewarnt und einen Einsatz der Technologie zum Nutzen der Allgemeinheit verlangt. „Die Zukunft der KI kann nicht von einer Handvoll von Ländern entschieden werden – oder den Launen einiger weniger Milliardäre überlassen werden“, sagte Guterres am Donnerstag bei einem KI-Gipfel in Indien.

Wenn nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen würden, könne die KI „Ungleichheiten vertiefen, Vorurteile verstärken und Schaden anrichten“. Richtig eingesetzt könne die Künstliche Intelligenz hingegen „Durchbrüche in der Medizin beschleunigen, Lernmöglichkeiten erweitern, die Ernährungssicherheit stärken, Klimaschutzmaßnahmen und Katastrophenvorsorge unterstützen und den Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen verbessern“, betonte der UNO-Generalsekretär.

Lesen Sie auch:
Elon Musk (Mitte) zieht seinen „Verfolgern“ im Ranking der Superreichen auf und davon. Links ...
Musk zieht davon
Superreiche bereits in surrealen Dimensionen
09.02.2026

Guterres forderte globale Maßnahmen, um eine wirksame Aufsicht und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Zudem rief er die großen Technologiekonzerne auf, einen globalen Fonds in der Höhe von drei Milliarden Dollar (rund 2,53 Milliarden Euro) zu unterstützen, der einen offenen Zugang zu Künstlicher Intelligenz für alle gewährleisten soll.

An dem Gipfel in Neu-Delhi nehmen neben mehreren Staats- und Regierungschefs auch die Chefs großer Technologiekonzerne teil, unter ihnen Sam Altman von OpenAI und Sundar Pichai von Google.

Web
19.02.2026 08:08
UNO-Generalsekretär:
KI nicht „Launen einiger Milliardäre“ überlassen
